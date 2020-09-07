"Цмокі-Мінск" выиграли золото мужского чемпионата Беларуси по баскетболу

Сегодня "драконы" со счетом 92:53 разгромили "Борисфен" и таким образом не потерпели в финале четырех ни одного поражения. Для "Цмокаў" - это 12-й титул чемпионов в истории. MVP турнира был признан форвард "Цмокаў" Максим Салаш.



Далее у подопечных Ростислава Вергуна участие в квалификации Лиги чемпионов и старт в Единой лиге ВТБ. Второе место досталось "Борисфену", бронза у "Гродно", которое сегодня со счетом 67:60 выиграло у "Рубона".



