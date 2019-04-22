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"Цмокі" одержали четвертую победу в текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ

В гостях "драконы" переиграли "Зелена Гура" со счетом 80:78. Отметим, после первой четверти минчане проигрывали с разницей в 10 очков. В турнирной таблице после 25 этапов "Цмокі" идут на последнем, 14-м месте. Команде Ростислава Вергуна осталось провести всего один поединок - 28 апреля на выезде против "Нижнего Новгорода".

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