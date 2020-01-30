"Цмокі" прерывают серию из трех побед в основном раунде Кубка Европы ФИБА

"Драконы" в Румынии владели преимуществом во встрече с "Клужем", но, уступив в заключительной четверти шесть очков, положительный для себя счет не удержали. Поражение 74:76. Тем не менее белорусы по-прежнему первые в группе G, но для выхода в четвертьфинал в заключительном матче 5 февраля дома нужно обыгрывать другой клуб из Румынии - "Орадя".