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"Цмокі" прерывают серию из трех побед в основном раунде Кубка Европы ФИБА

"Драконы" в Румынии владели преимуществом во встрече с "Клужем", но, уступив в заключительной четверти шесть очков, положительный для себя счет не удержали. Поражение 74:76. Тем не менее белорусы по-прежнему первые в группе G, но для выхода в четвертьфинал в заключительном матче 5 февраля дома нужно обыгрывать другой клуб из Румынии - "Орадя".

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