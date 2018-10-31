Владимир Веремеенко против "драконов". В эти минуты на "Фалькон-клаб Арене" "Цмоки" принимают кипрский АЕК, за который выступает белорусский тяжелый форвард. Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Кубка ФИБА Европы. После двух встреч у клубов по одной победе. Прямая трансляция уже идет на "Беларусь 5".