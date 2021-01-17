"Цмокі" проиграли в Единой лиге ВТБ

БК "Зелена Гура" из Польши, уступая минус 17 после первой половины игры с минскими "Цмокамі" в рамках Единой лиги ВТБ, все же сумел переломить ход поединка и вырвать победу у “драконов” - 80:75. Белорусский клуб остался на 11-м месте в турнирной таблице, а вот оппоненты минчан уже на седьмой позиции.