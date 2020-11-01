"Цмокі" сегодня сыграют в Единой лиге ВТБ

"Цмокі" выходят из карантина. Сегодня команда проведет свой третий поединок в Единой лиге ВТБР. В гостях "драконы" сыграют с польской "Зелена-Гурой". В турнирной таблице чемпионата наши соперники с четырьмя поражениями занимают последнее место. "Цмокі", выиграв один из двух проведенных поединков, занимают 8-е место.