"Цмокі" стартуют с поражения во втором групповом раунде Кубка ФИБА

"Цмокі” на старте второго группового раунда Кубка ФИБА уступают в Израиле клубу "Ирони". "Драконы" были лучше оппонента лишь в третьей четверти, остальные три остались за хозяевами площадки. Итог - 84:75. По 12 очков у белорусов на счету Алексея Тростинецкого, Бранко Мирковича и Александре Гавриловича. В следующем туре 18 декабря "Цмокі" примут румынский "Клуж".



