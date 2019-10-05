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"Цмокі" стартуют в Единой лиге ВТБ

Столичные "Цмокі”, усиленные Владимиром Веремеенко, в эти минуты проводят свой первый матч в рамках Единой лиги ВТБ. "Драконы" в десятый раз участвуют в турнире. В стартовом поединке белорусский клуб принимает "Локомотив-Кубань". Прямую трансляцию встречи ведет телеканал "Беларусь 5".

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