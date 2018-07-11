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"Цмоки" сыграют против польского клуба "Торунь"

В стартовом раунде квалификации баскетбольной Лиги чемпионов "Цмоки" сыграют против польского клуба "Торунь". Первую встречу чемпионы Беларуси проведут 20 сентября на выезде. Ответную - 22 сентября в Минске. Победитель этой пары встретится с сильнейшими в дуэте "Норчепинг" - "Эстудиантес".

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