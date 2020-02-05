"Цмокі" сыграют за выход в 1/4 финала Кубка Fiba Europe

Матч за четвертьфинал. Мужская команда баскетбольного клуба “Цмокі-Мінск” сегодня проведет заключительную игру группового этапа Кубка Fiba Europe. Белорусы примут румынскую команду "Орадя". Для гарантированного выхода в раунд плей-офф игрокам Ростислава Вергуна необходимо выиграть эту встречу. Напомним, белорусы лидируют в квартете, соперник на четвертой строке. Прямая трансляция встречи в 19:30 на телеканале "Беларусь 5".