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"Цмокі" уступают ЦСКА на "Минск-Арене"
Десятикратный победитель Единой лиги ВТБ - ЦСКА - не оставляет шансов "Цмокам" в матче нового розыгрыша. На "Минск-Арене" хозяева превзошли "армейцев" лишь в одной четверти. Итог же 60:87 в пользу россиян. В пяти играх регулярного чемпионата "драконы" одержали лишь одну победу и пока идут на 11-м месте в турнирной таблице. 9 декабря выездной матч с "Калевом" в Эстонии.
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