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"Цмокі" уступили "Енисею" 68:80
"Цмокі" провели 22-й матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Красноярске "драконы" уступили "Енисею" 68:80. Через неделю - 11 апреля - команда примет "Химки". Встреча станет заключительной домашней в нынешнем сезоне. Всего же осталось сыграть 4 матча.
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