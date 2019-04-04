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"Цмокі" уступили "Енисею" 68:80

"Цмокі" провели 22-й матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Красноярске "драконы" уступили "Енисею" 68:80. Через неделю - 11 апреля - команда примет "Химки". Встреча станет заключительной домашней в нынешнем сезоне. Всего же осталось сыграть 4 матча.

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