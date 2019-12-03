"Цмокі" впервые побеждают в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ

"Цмокі-Мінск" прерывают серию из семи поражений подряд на старте Единой лиги ВТБ. В восьмом туре "драконы" в Эстонии все же дожали "Калев" - 84:79. 20 очков и 6 передач на счету американского защитника "цмокаў" Роберта Лоури. 17 баллов в копилке Максима Салаша. В следующем туре 15 декабря в Польше белорусы сыграют с клубом "Зелена-Гура".



