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"Цмокі" впервые побеждают в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ
"Цмокі-Мінск" прерывают серию из семи поражений подряд на старте Единой лиги ВТБ. В восьмом туре "драконы" в Эстонии все же дожали "Калев" - 84:79. 20 очков и 6 передач на счету американского защитника "цмокаў" Роберта Лоури. 17 баллов в копилке Максима Салаша. В следующем туре 15 декабря в Польше белорусы сыграют с клубом "Зелена-Гура".
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