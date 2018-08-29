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"Црвена Звезда" - "Ред Булл Зальцбург". 2:2

Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия). Счет 2:2. Общий счет по итогам двух матчей 2:2. В группой раунд проходит "Црвена Звезда" за счет голов, забитых на поле соперника.

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