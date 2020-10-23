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ЦСКА на выезде расходится миром с "Вольфсбергом"
ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко настарте группового этапа Лиги Европы расходится миром с "Вольфсбергом"в Австрии. Аргентинец Адольфо Гайч вывел "армейцев" вперед на пятойминуте, но в этой же половине хозяева восстановили паритет с пенальти. 1:1 - встреча так и завершилась. В параллельном матчегруппы К загребское "Динамо" и "Фейенорд" обошлись беззабитых мячей, у всех клубов четверки по одному баллу.
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