ЦСКА на выезде расходится миром с "Вольфсбергом"

ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко настарте группового этапа Лиги Европы расходится миром с "Вольфсбергом"в Австрии. Аргентинец Адольфо Гайч вывел "армейцев" вперед на пятойминуте, но в этой же половине хозяева восстановили паритет с пенальти. 1:1 - встреча так и завершилась. В параллельном матчегруппы К загребское "Динамо" и "Фейенорд" обошлись беззабитых мячей, у всех клубов четверки по одному баллу.