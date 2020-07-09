ЦСКА не оставляет шансов "Оренбургу"

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги клуб белорусского тренера Виктора Гончаренко на выезде отгрузил четыре безответных мяча в ворота оппонента. Федор Чалов забил в первом тайме, во второй половине до разгрома дело довели Никола Влашич, Георгий Щенников и Иван Обляков. Отметим, белорусский форвард Илья Шкурин не попадает в заявку "армейцев" из-за травмы бедра, за хозяев же весь матч отыграли наш защитник Михаил Сиваков и голкипер Андрей Климович. В турнирной таблице ЦСКА пока третий, "Оренбург" - последний.