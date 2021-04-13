ЦСКА - первый финалист Кубка Гагарина

В противостоянии армейских команд москвичи оказались сильнее. В шестом матче полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА нанес поражение СКА - 2:0. Стоит отметить, что во всех матчах, которые выигрывал клуб из Москвы, петербуржцы не могли забросить ни одной шайбы. Итоговый счет в серии до четырех побед 4:2 в пользу столичных.