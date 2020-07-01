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ЦСКА Виктора Гончаренко обыграл "Спартак"

Вернулся, чтобы обыграть "Спартак". На прошлой неделе руководство ЦСКА отклонило отставку белорусского тренера Виктора Гончаренко, а накануне "армейцы" в московском дерби одолели "красно-белых", 2:0.

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