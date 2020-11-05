ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

ЦСКА Виктора Гончаренко против "Фейеноорда" в Лиге Европы

Единственный белорусский интерес предстоящим футбольным вечером сосредоточен в Роттердаме. Там московский ЦСКА, который представляют тренер Виктор Гончаренко и нападающий Илья Шкурин, встретится с "Фейеноордом" в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы. Пока в активе армейцев только две ничьи. Матч начнется в 22:50 на телеканале "Беларусь 5".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все