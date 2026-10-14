Турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева объединил представителей 10 стран

Сильнейших представителей 10 стран объединяет "Чижовка-Арена" в рамках международного турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева.

Конкуренцию белорусам в ринге составляют атлеты из Венгрии, Грузии, Казахстана, Канады, Таджикистана и не только. За 9 комплектов медалей у мужчин и за 8 у женщин спорят более 100 боксеров.

14 октября продолжаются предварительные бои. Телеканал "Беларусь 5" покажет их в записи в 22:55.