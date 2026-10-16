Турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева стал проверкой для сборной Беларуси

На "Чижовка-Арене" в Минске проходит 23-й международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Уже определились финалисты.

Борьбу за медали ведут сильнейшие представители 10 стран. Для сборной Беларуси данное первенство является генеральной проверкой сил в преддверии молодежного чемпионата Европы, который в ноябре примет Хорватия, поэтому международный турнир памяти Виктора Ливенцева стал прекрасной возможностью довести соревновательную форму до идеала.

Магомед Арипгаджиев, главный тренер сборной Беларуси по боксу: "Вся подготовка ввелась к этому чемпионату Европы. Конкуренция очень высокая. С этого года мы боксируем в новой организации - World Boxing, так как мы пять лет там не боксировали. Уровень, конечно, очень сильно поднялся. Мы много пропустили, но, тем не менее, ребята и девчонки настроены".

Состоялись полуфинальные бои. Так, в весе до 80 кг путевку в решающий бой добыл белорус Анатолий Барановский. В весовой категории до 60 кг Максим Паньков справился с россиянином Даниилом Дамбаевым.

Всего же спортсмены разыграют медали в 17 весовых категориях - девяти мужских и восьми женских. Первенство объединило более ста атлетов.

Максим Паньков, финалист международного турнира по боксу памяти В. Ливенцева: "Схватка получилась хорошая, соперник тоже неплохой. Я хотел немножко более агрессивный бокс показать - не только обыграть, но и что-то новенькое попробовать".

Яркие финальные бои международного турнира по боксу пройдут в субботу, 17 октября. В 12:00 борьбу за медали начнут девушки, в 16:00 эстафету подхватят мужчины.