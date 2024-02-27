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Турнир провели достойно! Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась с чемпионата мира
Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась на родину из Объединенных Арабских Эмиратов. В Дубае проходил чемпионат мира, на котором наша дружина добилась исторического достижения - белорусы стали четвертыми. Ребятам совсем немного не хватило в поединке 1/2 против итальянцев для выхода в финал мундиаля. Прежде лучшим командным результатом было 11-е место на планетарных форумах. Отметим, парни Николаса Альварадо стали единственными, кто на групповой стадии выиграл все три встречи в основное время. Индивидуальные призы увез с собой лидер Игорь Бриштель. Во-первых, он с 12 голами получил "золотую бутсу" как главный бомбардир турнира, во-вторых, замкнул тройку лучших игроков мундиаля и получил "бронзовый мяч".
Спасибо большое за поддержку. Когда мы играли в полуфинале, хотелось повыше залезть, потому что были возможности. Очень обидное поражение было от Италии, матч за третье место проиграли. А так в целом считаю, что турнир достойно провели.
Сейчас у сборной время на восстановление. Мы же ждем старта чемпионата Беларуси по пляжному футболу, который традиционно проходит с апреля по август. В календаре у национальной команды - Игры дружбы и Евролига, а также квалификация к следующему мундиалю. Вообще чемпионат мира проходит раз в два года, но из-за переносов следующий планетарный форум состоится уже через 15 месяцев.
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