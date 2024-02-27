Турнир провели достойно! Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась с чемпионата мира

Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась на родину из Объединенных Арабских Эмиратов. В Дубае проходил чемпионат мира, на котором наша дружина добилась исторического достижения - белорусы стали четвертыми. Ребятам совсем немного не хватило в поединке 1/2 против итальянцев для выхода в финал мундиаля. Прежде лучшим командным результатом было 11-е место на планетарных форумах. Отметим, парни Николаса Альварадо стали единственными, кто на групповой стадии выиграл все три встречи в основное время. Индивидуальные призы увез с собой лидер Игорь Бриштель. Во-первых, он с 12 голами получил "золотую бутсу" как главный бомбардир турнира, во-вторых, замкнул тройку лучших игроков мундиаля и получил "бронзовый мяч".