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Турнир Four Seasons: 380 эндуристов из Беларуси, России и Литвы примут участие в трехдневных соревнованиях
Отработанные меловые карьеры, более известные нам как "белорусские Мальдивы", впервые в истории стали местом проведения яркого и захватывающего спортивного состязания по эндуро - весеннего этапа турнира Four Seasons. На соревнования заявилось более 380 эндуристов из Беларуси, России и Литвы. На протяжении трех дней спортсмены будут соревноваться в пяти классах - от профессионалов до новичков. Как отмечают гости, соревнования помогли открыть эту часть Беларуси как еще один туристический маршрут.
Илья Маликов, чемпион России, мастер спорта, неоднократный призер международных соревнований по эндуро: Мы, наверное, самые частые гости, кто приезжает на чемпионат Беларуси. Эта гонка для нас самая душевная. Организаторы из одного карьера могут сделать трек, мы с огромным удовольствием приезжаем сюда.
Как показал сегодняшний пролог, организаторы постарались на славу. И не только отлично подготовили само мероприятие, но и предложили участникам достаточно сложный маршрут. Но пасовать перед трудностями эти спортсмены не умеют, поэтому на выходных болельщиков ожидает все самое интересное.
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