Турнир Four Seasons: 380 эндуристов из Беларуси, России и Литвы примут участие в трехдневных соревнованиях

Отработанные меловые карьеры, более известные нам как "белорусские Мальдивы", впервые в истории стали местом проведения яркого и захватывающего спортивного состязания по эндуро - весеннего этапа турнира Four Seasons. На соревнования заявилось более 380 эндуристов из Беларуси, России и Литвы. На протяжении трех дней спортсмены будут соревноваться в пяти классах - от профессионалов до новичков. Как отмечают гости, соревнования помогли открыть эту часть Беларуси как еще один туристический маршрут.