Турнир по мини-футболу на призы Усенко состоялся в Марьиной Горке

В Марьиной Горке на базе Аграрно-технического колледжа сегодня прошел традиционный - уже 18-й - турнир на призы почетного гражданина Пуховичского района, заслуженного тренера Беларуси по мини-футболу Анатолия Усенко. 16 дружин из всех регионов страны сражались за Кубок победителя.



Главный посыл соревнований - "невозможное возможно".



С таким девизом Анатолий Усенко выигрывал чемпионаты мира и Европы с футболистами, у которых нарушены зрение или слух. Вот и сегодня среди 16 дружин две были "особенные". Своим примером они доказали, что на равных могут сражаться со здоровыми футболистами.



Кроме чемпионского кубка Анатолий Усенко лично вручил и индивидуальные награды лучшим в каждом амплуа, а в ближайших планах заслуженного тренера в рамках проекта "Футбол в каждом сердце" организация турнира в Борисове, в котором примут участие более тысячи деток из лечебно-оздоровительных лагерей региона.