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Турнир по настольному теннису "Спешиал Олимпикс" проходит в Бресте

Спорт как способ социализации детей с особенностями психофизического развития. Сегодня в Бресте прошел турнир по настольному теннису. Более 50 ребят из разных регионов страны - Василишки, Улуковье, Боровляны, Руденск, Брестская область - участвовали в соревнованиях. Это 5 команд из школ-интернатов, которые тренируются по уникальной программе "Спешиал Олимпикс". Спортсмены разных возрастных групп соревновались в нескольких дивизионах. Главный принцип турнира - здесь нет проигравших. Все участники получили награды от организаторов. Это дает стимул для дальнейших тренировок.

Наше мероприятие - это такая триада: первое - спортивное мастерство, второе - это какие-то коммуникативные навыки, дружба ребят, это общение. И третье, конечно, - это кругозор, это общение, это посещение каких-то значимых мест. И накануне великого праздника Победы неслучайно выбран город Брест для проведения такого турнира по настольному теннису.
Ольга Томукевич, директор по развитию ОО "Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс"

Ребят еще ждет экскурсия в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Уже в следующим месяце в рамках проекта "Спешиал Олимпик" и при поддержке Президентского спортивного клуба пройдут международные соревнования по футболу в Орше, а еще открытие спортплощадки по бочче-спорту в Гродненской области.

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