Турнир по настольному теннису "Спешиал Олимпикс" проходит в Бресте

Наше мероприятие - это такая триада: первое - спортивное мастерство, второе - это какие-то коммуникативные навыки, дружба ребят, это общение. И третье, конечно, - это кругозор, это общение, это посещение каких-то значимых мест. И накануне великого праздника Победы неслучайно выбран город Брест для проведения такого турнира по настольному теннису.

Ольга Томукевич, директор по развитию ОО "Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс"