3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Турнир по настольному теннису "Спешиал Олимпикс" проходит в Бресте
Спорт как способ социализации детей с особенностями психофизического развития. Сегодня в Бресте прошел турнир по настольному теннису. Более 50 ребят из разных регионов страны - Василишки, Улуковье, Боровляны, Руденск, Брестская область - участвовали в соревнованиях. Это 5 команд из школ-интернатов, которые тренируются по уникальной программе "Спешиал Олимпикс". Спортсмены разных возрастных групп соревновались в нескольких дивизионах. Главный принцип турнира - здесь нет проигравших. Все участники получили награды от организаторов. Это дает стимул для дальнейших тренировок.
Наше мероприятие - это такая триада: первое - спортивное мастерство, второе - это какие-то коммуникативные навыки, дружба ребят, это общение. И третье, конечно, - это кругозор, это общение, это посещение каких-то значимых мест. И накануне великого праздника Победы неслучайно выбран город Брест для проведения такого турнира по настольному теннису.
Ребят еще ждет экскурсия в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Уже в следующим месяце в рамках проекта "Спешиал Олимпик" и при поддержке Президентского спортивного клуба пройдут международные соревнования по футболу в Орше, а еще открытие спортплощадки по бочче-спорту в Гродненской области.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все