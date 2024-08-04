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Турнир по плаванию на Олимпиаде в Париже, скорее всего, не будут проводить в Сене
Тренировочный заплыв триатлонистов в скандальной реке Сене вновь отменен из-за плохого качества воды. Организаторы сообщают, что это произошло из-за усилившегося течения и осадков, которые сделали воду непригодной.
Ранее по той же причине перенесли соревнования по триатлону среди мужчин. Участники, которые уже опробовали не себе всю прелесть Сены, жаловались на плохую воду, а некоторых даже тошнило. К врачам после заплывов обратились 24 спортсмена. Более того, как сообщает один из олимпийских судей, турнир по плаванию на открытой воде, который должен пройти 8 и 9 августа, скорее всего, не станут организовывать в Сене.
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