Турнир по плаванию на Олимпиаде в Париже, скорее всего, не будут проводить в Сене

Ранее по той же причине перенесли соревнования по триатлону среди мужчин. Участники, которые уже опробовали не себе всю прелесть Сены, жаловались на плохую воду, а некоторых даже тошнило. К врачам после заплывов обратились 24 спортсмена. Более того, как сообщает один из олимпийских судей, турнир по плаванию на открытой воде, который должен пройти 8 и 9 августа, скорее всего, не станут организовывать в Сене.