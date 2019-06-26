Турнир по пулевой стрельбе перешел за экватор

Всего осталось три дня, во время которых будут разыгрываться медали II Европейских игр. Наш корреспондент Станислав Липский буквально поселился в стрелковом тире в ожидании наград. Он на прямой связи с нашей студией.



Буквально час назад завершилась квалификация в женском турнире по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. Отборочный этап длился два дня и, к сожалению, ни Екатерина Крученок, ни Виктория Чайка не сумели пробиться в финальную восьмерку. Результат Екатерины - 566 баллов и 27 строка в протоколе. Виктория заняла итоговое 21 место с результатом 574 очка.

Переключаем свое внимание на мужчин-стрелков. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений в эти минуты они борются за попадание в топ-8, следовательно, за олимпийскую лицензию. Здесь пока шансы на финал выше у Юрия Щербацевича нежели у Виталия Бубновича. Ждем итог квалификации.