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Турнир "Солнечный мяч" объединил юных любителей пляжного волейбола на песчаных кортах спорткомплекса "Олимпийский"
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