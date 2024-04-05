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Турнир WTA-500 в Чарльстоне - Азаренко сыграет в матче 1/4 финала

Виктория Азаренко сыграет в четвертьфинальном матче против пятой ракетки мира и первой сеянной Джессики Пегулы. Встреча пройдет в рамках пятого игрового дня турнира WTA-500 в Чарльстоне.

В 1/8 финала белоруска не без труда обыграла Тейлор Таунсенд.

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