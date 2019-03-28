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Виктория Азаренко сыграет против Арины Соболенко в полуфинале парного разряда турнира в Майами
Виктория Азаренко против Арины Соболенко. Турнирная сетка парного разряда теннисного турнира в Майами свела в полуфинале двух белорусок. Азаренко в дуэте с Эшли Барти сегодня ночью по белорусскому времени в четвертьфинале за час переиграли Дарью Юрак и Йоану Олару 6:1, 6:3. Соболенко в паре с Элиз Мертенс были сильнее Габриэлы Дабровски и Сюй Ифань. Теннисистки провели на корте аналогичное время и завершили матч в двух сетах с одинаковым счетом 6:2. Матч за финал пройдет вечером в пятницу.
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