Тяжелоатлет Павел Ходасевич стал чемпионом II Игр стран СНГ

Серебряный призер ЧМ-2018 сегодня выиграл состязания в весовой категории 96 кг с результатом 375 кг (рывок - 170 кг, толчок - 205 кг). Серебро завоевал чемпион России Георгий Кесаев - 371 кг (166+205), бронзовым призером стал Суннатилла Усаров из Узбекистана - 368 кг (171+197). Золото Павла Ходасевича стало сегодня вторым - утром на высшую ступень пьедестала почета поднялся Петр Асаенок, победивший в весовой категории 89 кг. Кроме того, серебро завоевала Маргарита Лещенко, а Дарья Хейдер и Юлиан Курлович взяли по бронзовой медали.

