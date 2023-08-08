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Тяжелоатлет Павел Ходасевич стал чемпионом II Игр стран СНГ

Тяжелоатлет Павел Ходасевич стал чемпионом II Игр стран СНГ

Белорусский тяжелоатлет Павел Ходасевич завоевал золото II Игр стран СНГ, сообщаетБЕЛТА.

Серебряный призер ЧМ-2018 сегодня выиграл состязания в весовой категории 96 кг с результатом 375 кг (рывок - 170 кг, толчок - 205 кг). Серебро завоевал чемпион России Георгий Кесаев - 371 кг (166+205), бронзовым призером стал Суннатилла Усаров из Узбекистана - 368 кг (171+197). Золото Павла Ходасевича стало сегодня вторым - утром на высшую ступень пьедестала почета поднялся Петр Асаенок, победивший в весовой категории 89 кг. Кроме того, серебро завоевала Маргарита Лещенко, а Дарья Хейдер и Юлиан Курлович взяли по бронзовой медали.

Турнир тяжелоатлетов в гродненском Ледовом дворце завершится завтра. В весовой категории 109 кг на помост планирует выйти олимпийский чемпион Пекина-2008 белорус Андрей Арямнов.

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