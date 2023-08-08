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Тяжелоатлет Павел Ходасевич стал чемпионом II Игр стран СНГ
Белорусский тяжелоатлет Павел Ходасевич завоевал золото II Игр стран СНГ, сообщаетБЕЛТА.
Серебряный призер ЧМ-2018 сегодня выиграл состязания в весовой категории 96 кг с результатом 375 кг (рывок - 170 кг, толчок - 205 кг). Серебро завоевал чемпион России Георгий Кесаев - 371 кг (166+205), бронзовым призером стал Суннатилла Усаров из Узбекистана - 368 кг (171+197). Золото Павла Ходасевича стало сегодня вторым - утром на высшую ступень пьедестала почета поднялся Петр Асаенок, победивший в весовой категории 89 кг. Кроме того, серебро завоевала Маргарита Лещенко, а Дарья Хейдер и Юлиан Курлович взяли по бронзовой медали.
Турнир тяжелоатлетов в гродненском Ледовом дворце завершится завтра. В весовой категории 109 кг на помост планирует выйти олимпийский чемпион Пекина-2008 белорус Андрей Арямнов.
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