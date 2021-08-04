У Беларуси будет третья медаль Олимпиады-2020

К новостям из олимпийского Токио. Они сегодня действительно порадовали.У Беларуси точно будет третья медаль пока, правда, неясно какого достоинства. Завтра Ирина Курочкина сразится в финале за золото. Не менее волнительный момент ожидает и наших гребцов. Болельщикам лучше поставить будильники на полчетвертого утра - ведь сразу в четырех полуфиналах стартуют белорусские экипажи. Верим в наших ребят и искренне желаем им победы!

О 13-м олимпийском дне - из Токио Николай Стуло.

Крупный план Ирины Курочкиной отражает на лице предельную концентрацию внимания. Благодаря этой концентрации у трех соперниц белоруски просто сегодня не было шансов - Аншу из Индии разгромлена 2:8 в первом раунде. Дальше россиянка Коблова - серебряный призер Олимпиады и чемпионата мира. Но и она капитулировала 3:6.

Самым простым для Курочкиной стал поединок за финал, болгарку Николову белоруска просто не заметила - 11:0, и схватку остановили досрочно.

Самым высоким достижением Ирины до сегодняшнего дня была бронза чемпионата мира, завтра она точно станет более титулованной спортсменкой: японка Каваи Рисака - это последний барьер на пути к олимпийскому золоту в категории до 57 килограммов.





Али Шабанов завтра получит возможность побороться за бронзу - в первом раунде он уступил американскому борцу, который дал шанс белорусскому представителю подняться на пьедестал.

Белорусский спортивный интерес на Олимпиаде был сосредоточен и на гребном канале, где байдарочники и каноисты соревновались в лодках-одиночках и лодках-двойках. Медали сегодня не разыгрывали, а по итогам квалификаций девушки-белоруски из числа фаворитов - Марина Литвинчук, Ольга Худенко и Елена Ноздрева, а также парни Никита Бориков и Олег Юреня обошлись без неприятных приключений - все они заехали в завтрашние полуфиналы, где в 3:30 по минскому времени начнут борьбу за награды.

Белорусы в Токио сегодня хорошо поработали, завтра потраченная энергия понадобится, и ее нужно восполнить.

Юки Футамура отточенными профессиональными движениями нарезает ингредиенты для суши национального блюда Японии, которое известно по всему миру и попробовать его можно также в любой точке планеты. Правильное суши готовят из белого мелкозернистого риса, смешанного со специально сделанным соусом такой рис носит название сумеси. По правилам готовят суши исключительно мужчины, но даже в таком традиционном обществе, как японское есть исключения.

Если вы попросите в Японии нарисовать образ шеф-повара- вам все скажут, что суши должен готовить только мужчина. Исторически к суши женщин не подпускали, но были случаи, когда женщины маскировались, носили мужскую одежду. Теперь все в прошлом - я пробила эту стену. Надеюсь, девочки будут такими же смелыми как я, и тоже будут готовить наше блюдо, не скрываясь.

Так как олимпиада проходит без зрителей, то немногие иностранцы могут попробовать настоящие суши в Токио. Вообще здесь очень озабочены псевдояпонскими заведениями ресторанного типа по всему миру. Суши готовятся буквально повсеместно с несоблюдением традиционных правил и приемов кулинарной культуры, поэтому заведения, признанные как "истинно-японские" получают официальный знак отличия в виде цветущей вишни, который должен быть установлен в окне на всеобщее обозрение.

Но это все в теории. Если же с практической точки зрения подойти к этому вопросу и попробовать то, что продают в японских магазинах, то, во-первых, к удивлению, нельзя сказать, что суши здесь представлены в большем ассортименте, нежели, например, в минском гипермаркете. Во-вторых, на мой вкус, суши как суши - ничего выдающегося и эксклюзивного.

Природные катаклизмы щадят Олимпиаду

Еще в среду утром Токио проснулся и узнал, что ночью у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла. Эпицентр располагался в 120 километрах к северо-востоку от города Хасаки. Подземные точки ощущали в префектурах Ибараки и Фукусима. Впрочем, в Токио было тихо. Угроза цунами не объявлялась, информации о жертвах и разрушениях не поступало. Природные катаклизмы пока щадят Олимпиаду - даже тайфун неделю назад пообещал, но так и не пришел.