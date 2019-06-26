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У Беларуси второе общекомандное место. 45 медалeй: 15 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых
Начнем информационный канал с итогов этого переломного для Беларуси дня II Европейских игр. Перешагнули наши атлеты планку Баку - 43 медали. Итак, у нас второе общекомандное место. 45 медалей на сегодня: 15 золотых, 11 серебряных и 19 с бронзовым отливом. Добытые тяжелой работой, омытые где-то слезами, а где-то сегодняшним дождем после долгих, непростых, жарких дней.
Сегодня мы болели и поздравляли в эфире наших девушек на гребном канале в Заславле. Золотые Марина Литвинчук и Ольга Худенко просто пролетели на байдарке-двойке свою дистанцию 500 метров. Полные трибуны приветствовали наших чемпионок.
С завоеванием золотой медали Марину Литвинчук и Ольгу Худенко поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Бронза у Олега Юрени, 1000 метров в байдарке-одиночке. Серебро в пулевой стрельбе добыл Юрий Щербацевич. Медальной для белорусов стала и борьба.
Расскажем обо всем. Но начнем с наших гребцов.
Весь день в Заславле работала Кристина Камыш. Слезы Оли Худенко, комментарии главного тренера, все эмоции и расклад на завтра с холодной головой - у нее.
Первым из наших на дистанцию вышел Олег Юреня. В решающем заезде байдарок-одиночек на 1000 метров белорус проиграл лидеру Балинту Копасу из Венгрии чуть больше секунды. Как результат - наш спортсмен смог взять бронзу.
А затем был заезд, который никого не оставил равнодушным. Марина Литвинчук и Ольга Худенко победили в байдарке-двойке на 500 метрах. Наш тандем с первых секунд дистанции взял высокий темп и вышел в лидеры. До самого финиша дуэт только добавлял. А праздновать успех девушки начали еще до того, как пересекли ленту.
А после награждения нашим золотым девчонкам было сложно сдержать эмоции.
Интересно, что после такой феноменальной гонки девушки отправились не на заслуженный отдых в деревню спортсменов, а вновь на канал проходить квалификацию. Каждая из них проведет про три заезда завтра.
Предполагается, что за время трех соревновательных дней в Заславле побывают около 8 тысяч зрителей. Сегодня трибуны были заполнены задолго до старта.
Гребля - единственный вид спорта на II Европейских играх, где представителям СМИ не хватало места за столами в пресс-центре. Здесь следят по персоналиям. Чехи - за Мартином Фуксой, венгры - за Данутой Козак, немцы - за Себастьяном Бренделем.
Владимир Владимирович Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, до старта II Европейских игр ни от кого не скрывал свой медальный план: 5 раз наши должны подняться на пьедестал. Что ж! В первый день финалов здесь, в Заславле, было разыграно 5 комплектов наград. Золото и бронза добавились в медальную копилку Беларуси.
Завтра в Заславле разыграют 11 комплектов наград. И на воду выйдут все наши любимые лодочки, например, байдарки-четверки как у мужчин, так и у женщин, каноэ-одиночки. Белорусы заявлены на все дистанции.
Первый заезд состоится в 10 утра.
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