У Беларуси второе общекомандное место. 45 медалeй: 15 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых

Начнем информационный канал с итогов этого переломного для Беларуси дня II Европейских игр. Перешагнули наши атлеты планку Баку - 43 медали. Итак, у нас второе общекомандное место. 45 медалей на сегодня: 15 золотых, 11 серебряных и 19 с бронзовым отливом. Добытые тяжелой работой, омытые где-то слезами, а где-то сегодняшним дождем после долгих, непростых, жарких дней.



Сегодня мы болели и поздравляли в эфире наших девушек на гребном канале в Заславле. Золотые Марина Литвинчук и Ольга Худенко просто пролетели на байдарке-двойке свою дистанцию 500 метров. Полные трибуны приветствовали наших чемпионок.



С завоеванием золотой медали Марину Литвинчук и Ольгу Худенко поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.



Бронза у Олега Юрени, 1000 метров в байдарке-одиночке. Серебро в пулевой стрельбе добыл Юрий Щербацевич. Медальной для белорусов стала и борьба.



Расскажем обо всем. Но начнем с наших гребцов.



Весь день в Заславле работала Кристина Камыш. Слезы Оли Худенко, комментарии главного тренера, все эмоции и расклад на завтра с холодной головой - у нее.



Первым из наших на дистанцию вышел Олег Юреня. В решающем заезде байдарок-одиночек на 1000 метров белорус проиграл лидеру Балинту Копасу из Венгрии чуть больше секунды. Как результат - наш спортсмен смог взять бронзу.



А затем был заезд, который никого не оставил равнодушным. Марина Литвинчук и Ольга Худенко победили в байдарке-двойке на 500 метрах. Наш тандем с первых секунд дистанции взял высокий темп и вышел в лидеры. До самого финиша дуэт только добавлял. А праздновать успех девушки начали еще до того, как пересекли ленту.



А после награждения нашим золотым девчонкам было сложно сдержать эмоции.