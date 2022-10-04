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У Беларуси - золото и бронза на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

Белорусские атлеты стали первыми на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. После финального испытания "Боевое развертывание" мужская сборная Беларуси завоевала золото, а значит вывела нашу страну на первое место в командном зачете. Соревнования проходят в Самарканде. В них участвуют мужские и женские сборные Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана и Китая.


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При этом белорусская сборная - один из фаворитов первенства. Ежегодно спасатели нашей страны возвращаются с чемпионата с наградами. Не стал исключением и нынешний год. Следующий чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Стамбуле.

Фото:noc.by

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