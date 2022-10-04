3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
У Беларуси - золото и бронза на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту
Белорусские атлеты стали первыми на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. После финального испытания "Боевое развертывание" мужская сборная Беларуси завоевала золото, а значит вывела нашу страну на первое место в командном зачете. Соревнования проходят в Самарканде. В них участвуют мужские и женские сборные Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана и Китая.
При этом белорусская сборная - один из фаворитов первенства. Ежегодно спасатели нашей страны возвращаются с чемпионата с наградами. Не стал исключением и нынешний год. Следующий чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Стамбуле.
Фото:noc.by
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Регионы
Все
Происшествия
Все