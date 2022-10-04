У Беларуси - золото и бронза на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

Белорусские атлеты стали первыми на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. После финального испытания "Боевое развертывание" мужская сборная Беларуси завоевала золото, а значит вывела нашу страну на первое место в командном зачете. Соревнования проходят в Самарканде. В них участвуют мужские и женские сборные Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана и Китая.