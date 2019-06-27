У белорусов 45 наград. 15 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых

После шестого соревновательного дня тройка призеров - без изменений. По-прежнему на вершине медального зачета россияне: у наших восточных соседей в копилке 63 медали. Белорусы на втором месте: 45 наград, 15 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых. Это значит, что ІІ Европейские игры уже стали более успешными, чем соревнования в Баку. И не только по количеству наград, но и по качеству: в Минске белорусы уже выиграли на 5 золотых медалей больше. На третьей строчке итоговой таблицы сборная Грузии. Итальянцы с украинцами также стараются не отпускать эту команду в отрыв.