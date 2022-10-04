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У белорусов 7 медалей - результат двух соревновательных дней на летних играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"
11 стран-участниц и почти 80 субъектов России. В Сочи сегодня официально стартовали летние игры паралимпийцев под названием "Мы вместе. Спорт". В столицу Краснодарского края отправилась и внушительная белорусская команда. Наши атлеты выступают в семи видах спорта и уже первые дни показали, что, несмотря на циничное и несправедливое отстранение от международных турниров, они не потеряли боевой дух и настроены только на победу. А первые из них уже случились. Подробности у Елены Горельчик.
В Сочи официально стартовали летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"
Парад стран-участниц. Одними из первых вышли белорусы – флаг в руках чемпиона и неоднократного призера Паралимпийских игр по легкой атлетике Игоря Фортунова. Сегодня он тренер, рядом его ученица Лиза Петренко - бронзовый призер Игр в Токио. Вот такая преемственность поколений.
Ровно 23 минуты - именно столько понадобилось времени, чтобы в зале оказались все представители команд-участников летних игр паралимпийцев. Всего за медали на протяжении этой недели сражаются около 1200 атлетов. Только задумайтесь, среди них более 70 чемпионов и призеров Паралимпийских игр и планетарных форумов. Какой еще международный турнир может похвастаться таким представительством. И традиционная клятва. От лица спортсменов ее произнес 16-кратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий.
Приятно видеть, что делают все для паралимпийцев, паралимпийского спорта. С этими со всеми отстранениями, санкциями дают возможность выступать и продолжать готовиться, к чему-то стремиться, показывать результат. Не останавливаться, не бросать начатое.
После того как наших и российских спортсменов циничным образом выгнали с Паралимпиады в Пекине, появился проект под названием "Мы вместе. Спорт". Тогда, в феврале, зимники собрались в Ханты-Мансийске и провели свои альтернативные игры. Резонанс сделал свое дело, вопрос о проведении подобного летнего турнира даже не стоял. Говорят, этот старт станет традиционным. Тем более что новости со стороны Международного паралимпийского комитета пока не радуют.
Уже прошли процедуры обращения в суд на Паралимпийский комитет по месту регистрации - это в Германии, в Бонне. Посмотрим, как будет до конца года.
Зато радуют наши спортсмены, которые, несмотря на обстоятельства, остаются предельно мотивированными и заряженными на борьбу. 2+5 - таков медальный улов нашей сборной по итогам двух дней соревнований. Радуют фехтовальщики. Двумя золотыми наградами и одним серебром подключились пловцы (Егор Щелканов) и легкоатлеты (Дмитрий Борташевич).
Конкуренция очень сильная, финал классный. Мотивацию дают родные, близкие, которые поддерживают, тренер.
Но за результатами стоит кое-что еще, не менее важное. Своим примером ребята показывают, что нет ничего невозможного и ограничить свои способности может только сам человек в своей голове.
Если мы своим примером, своими результатами на соревнованиях хоть несколько человек вытащим с четырех стен, скажем, что необходимо заниматься, пускай они не будут паралимпийскими чемпионами, но если они будут вести активный образ жизни -это уже победа.
Завтра на турнире к борьбе за награды подключатся наши футболисты. И, конечно же, ждем продолжения медального урожая от пловцов, фехтовальщиков и легкоатлетов. Уже точно как минимум двумя бронзовыми наградами пополнят копилку сборной представители настольного тенниса.
Фото: pixabay.com
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