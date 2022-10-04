У белорусов 7 медалей - результат двух соревновательных дней на летних играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

11 стран-участниц и почти 80 субъектов России. В Сочи сегодня официально стартовали летние игры паралимпийцев под названием "Мы вместе. Спорт". В столицу Краснодарского края отправилась и внушительная белорусская команда. Наши атлеты выступают в семи видах спорта и уже первые дни показали, что, несмотря на циничное и несправедливое отстранение от международных турниров, они не потеряли боевой дух и настроены только на победу. А первые из них уже случились. Подробности у Елены Горельчик.

В Сочи официально стартовали летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

Парад стран-участниц. Одними из первых вышли белорусы – флаг в руках чемпиона и неоднократного призера Паралимпийских игр по легкой атлетике Игоря Фортунова. Сегодня он тренер, рядом его ученица Лиза Петренко - бронзовый призер Игр в Токио. Вот такая преемственность поколений.

Ровно 23 минуты - именно столько понадобилось времени, чтобы в зале оказались все представители команд-участников летних игр паралимпийцев. Всего за медали на протяжении этой недели сражаются около 1200 атлетов. Только задумайтесь, среди них более 70 чемпионов и призеров Паралимпийских игр и планетарных форумов. Какой еще международный турнир может похвастаться таким представительством. И традиционная клятва. От лица спортсменов ее произнес 16-кратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий.

Приятно видеть, что делают все для паралимпийцев, паралимпийского спорта. С этими со всеми отстранениями, санкциями дают возможность выступать и продолжать готовиться, к чему-то стремиться, показывать результат. Не останавливаться, не бросать начатое. Игорь Бокий, 16-кратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию

После того как наших и российских спортсменов циничным образом выгнали с Паралимпиады в Пекине, появился проект под названием "Мы вместе. Спорт". Тогда, в феврале, зимники собрались в Ханты-Мансийске и провели свои альтернативные игры. Резонанс сделал свое дело, вопрос о проведении подобного летнего турнира даже не стоял. Говорят, этот старт станет традиционным. Тем более что новости со стороны Международного паралимпийского комитета пока не радуют.

Уже прошли процедуры обращения в суд на Паралимпийский комитет по месту регистрации - это в Германии, в Бонне. Посмотрим, как будет до конца года. Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси

Зато радуют наши спортсмены, которые, несмотря на обстоятельства, остаются предельно мотивированными и заряженными на борьбу. 2+5 - таков медальный улов нашей сборной по итогам двух дней соревнований. Радуют фехтовальщики. Двумя золотыми наградами и одним серебром подключились пловцы (Егор Щелканов) и легкоатлеты (Дмитрий Борташевич).

Конкуренция очень сильная, финал классный. Мотивацию дают родные, близкие, которые поддерживают, тренер. Анастасия Костючкова, чемпионка летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" по фехтованию на инвалидных колясках

Но за результатами стоит кое-что еще, не менее важное. Своим примером ребята показывают, что нет ничего невозможного и ограничить свои способности может только сам человек в своей голове.

Если мы своим примером, своими результатами на соревнованиях хоть несколько человек вытащим с четырех стен, скажем, что необходимо заниматься, пускай они не будут паралимпийскими чемпионами, но если они будут вести активный образ жизни -это уже победа. Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси

Завтра на турнире к борьбе за награды подключатся наши футболисты. И, конечно же, ждем продолжения медального урожая от пловцов, фехтовальщиков и легкоатлетов. Уже точно как минимум двумя бронзовыми наградами пополнят копилку сборной представители настольного тенниса.