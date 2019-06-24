У белорусов первая медаль в дзюдо





Уже в финале Слуцкая вышла на татами против представительницы Боснии и Герцеговины Ларисы Церич. И здесь схватка сложилась в пользу нашей спортсменки. Первая медаль в дзюдо и сразу золотая. Эта награда станет самым значимым достижением в карьере 27-летней дзюдоистки из Минска. В 2017 году Слуцкая выиграла чемпионат Европы, а в 2013-м стала третьей на Универсиаде в Казани. С триумфом Марину Слуцкую поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.



И у нас есть эксклюзивные кадры, как за Марину болела ее группа поддержки. 27-летняя спортсменка уже работает детским тренером, дает мастер-классы, поэтому самому маленькому болельщику 5 лет. Среди нескольких десятков и самые близкие родственники: мама Алла Викторовна и племянница Арина.



Мы в свою очередь ожидаем уже совсем скоро Марину Слуцкую у нас в студии.