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У белорусов первая медаль в дзюдо
Это стало известно после выхода в финал Марины Слуцкой в весовой категории свыше 78 килограммов. В четвертом раунде белоруска одолела Ирину Киндерскую из Азербайджана. Это вызвало бурные эмоции у комментатора трансляции.
Уже в финале Слуцкая вышла на татами против представительницы Боснии и Герцеговины Ларисы Церич. И здесь схватка сложилась в пользу нашей спортсменки. Первая медаль в дзюдо и сразу золотая. Эта награда станет самым значимым достижением в карьере 27-летней дзюдоистки из Минска. В 2017 году Слуцкая выиграла чемпионат Европы, а в 2013-м стала третьей на Универсиаде в Казани. С триумфом Марину Слуцкую поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
И у нас есть эксклюзивные кадры, как за Марину болела ее группа поддержки. 27-летняя спортсменка уже работает детским тренером, дает мастер-классы, поэтому самому маленькому болельщику 5 лет. Среди нескольких десятков и самые близкие родственники: мама Алла Викторовна и племянница Арина.
Мы в свою очередь ожидаем уже совсем скоро Марину Слуцкую у нас в студии.
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