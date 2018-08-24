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У белорусов первое золото чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ

Победные новости в эти минуты приходят к нам из Португалии, где проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Первую медаль - это золото - приносят в копилку сборной Глеб Солодуха и Денис Махлай на дистанции 200 метров в заезде каноэ-двоек. Следом Алена Ноздрева в заезде каноэ-одиночек на дистанции 500 метров выиграла серебро. Напомним, чемпионат мира продлится до 26 августа. Прямые трансляции с гребного канала в Монтемор-у-Велью ведет "Беларусь 5".

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