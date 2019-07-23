ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

У белорусских спортсменов плюс две золотые медали на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку

Плюс две медали и обе высшей пробы. Белорусские спортсмены продолжают радовать нас своими победами на ХV Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку. Золото команде сегодня принесли наши девушки, которые выступают в борьбе. Чемпионками фестиваля стали Кристина Здункевич и Яна Третьяк. Таким образом в медальной копилке сборной Беларуси после трех соревновательных дней 8 наград, в том числе три золотые.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все