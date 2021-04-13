У Д. Медведева положительный тест на коронавирус

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пропустит турнир категории "Мастерс" в Монте-Карло. Спортсмен сдал положительный тест на коронавирус. Руководитель ассоциации тенниситов-профессионалов объявил, что Медведев помещен в изоляцию и его состояние оценивается врачом. Турнир в Монако с призовым фондом более 2 миллионов 400 тысяч евро проходит с 11 по 18 апреля.