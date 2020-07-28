У Дворца спорта стартовали Белорусские легкоатлетические игры

Сейчас в разгаре могла бы быть Олимпиада в Токио, однако из-за пандемии главный старт четырехлетия придется подождать еще год. Для того чтобы проверить, в какой форме находятся наши спортсмены, Федерация легкой атлетики проводит свои Игры. Это больше чем просто чемпионат страны. Игры уже стартовали. В сектор вышли толкатели ядра.



На прямой связи со студией моя коллега Кристина Камыш.



Сразу же хочу поделиться своими впечатлениями. Неоднократно работала на чемпионатах страны по различным видам спорта. И такой организации внутреннего первенства я не припомню. Представьте, легкая атлетика не на стадионе, а в центре Минска в непосредственной близости к болельщикам. Кстати, полюбоваться королевой спорта здесь можно абсолютно бесплатно. Федерация продумала все до эффектных мелочей.



Это будет недельный марафон спорта под названием Белорусские легкоатлетические игры! На протяжении пяти дней лучшие атлеты страны будут сражаться за медали национального чемпионата. Для спортсменов в условиях переноса летних Олимпийских игр в Токио это главное событие сезона. Кстати, сроки проведения стартов совпадают. А это значит, что можно проверить, правильно ли была проведена подготовка. Ну и, конечно, не забудут организаторы про болельщиков. Для фанатов подготовлено много сюрпризов.



Ну а теперь непосредственно о спорте. Сейчас соревнуются в толкании ядра. В секторе женщины. И здесь все внимание к нашему лидеру Алене Дубицкой. Очень любопытно будет посмотреть на ее результаты на домашней арене. Особенно если вспомнить, что летом Дубицкая на первом же официальном старте обновила личный рекорд, который теперь равен 19 метрам и 27 сантиметрам. Это серьезные цифры. Выше Алены в мировом рейтинге по итогам зимнего сезона лишь американки Чейси Или и Джессика Рамси. А также двукратная чемпионка мира и обладательница медалей двух Олимпиад Лицзяо Гон из Китая.



В 20:30 в сектор выйдут мужчины. За событиями, которые разворачиваются у Дворца спорта, можно следить в режиме лайф. Телеканал "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию. Наша съемочная группа останется здесь работать, чтобы сообщить вам, дорогие зрители, первые результаты чемпионата страны в выпуске программы "Панорама".



