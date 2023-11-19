"У этой команды отличное будущее" - Карлос Алос Феррер о сборной Беларуси по футболу

Современная инфраструктура - это то, что в том числе держит людей даже в маленьких городках. По всей стране растут стадионы, манежи, открываются новые площадки. Тут как-то даже стыдно плохо играть в футбол. Но проблемы есть, и их пытаются решить, в том числе привлекая для работы иностранца.

Испанский футбольный тренер Карлос Алос Феррер накануне одержал первую победу во главе нашей национальной команды. Но кроме промежуточных целей в белорусском футболе испанец из Каталонии старается выстроить сборную на будущий отборочный цикл, найти лучшие качества у игроков сборной и самое главное - узнать как можно лучше и Беларусь, и наш менталитет.

"У меня было классное детство, - вспоминает Карлос Алос Феррер. - К тому же я родился в тот период, когда франкизм в Испании подошел к концу, и странастала жить в своих исторических традициях. А все детство я провел за игрой в футбол на улице. Наш городок Тортоса располагался в 100 км к югу от Барселоны. Он был очень маленький. Мой папа был профессиональным игроком в футбол. Он играл в таких знаменитых клубах, как "Валенсия", "Леванте" и "Гранада".

Главный тренер сборной Беларуси по футболу - человек интересующийся тем, что происходит вокруг, в реальной жизни. Он знает и нашего белорусского художника Марка Шагала, картины которого разбросаны по всему миру и украшают многие знаменитые галереи. Биография художника отчасти напоминает биографию испанского специалиста, который уже успел поработать в Испании, Гонконге, Польше, Казахстане, Марокко, Катаре, Кипре, Руанде. И судьба привела его в Беларусь.



"То, что делают художники, невероятно сложно, - отметил Карлос Алос Феррер. - А вот футбол - искусство, когда команда играет на высочайшем уровне". И, по мнению тренера, игру нашего Александра Глеба можно возвести в ранг искусства.





"На мой взгляд, Александр Глеб - самый талантливый футболист в белорусской истории, - сказал испанский специалист. - Он играл в топ-клубах. И он легендарный игрок для вашей страны. Я прекрасно помню, как его лучший игровой период пришелся на годы в лондонском "Арсенале". И затем он отправился в "Барселону". Кстати, я был счастлив немного поработать с Александром, когда он тренировался у меня две недели в "Кайрате" пять лет тому назад, но так и не подписал контракт. Глеб думает очень быстро на футбольном полеи обладает отличной техникой".



Особое отношение у Карлоса Алоса Феррера и к Беларуси: "Я много слышал о Беларуси до того, как оказался здесь, особенно когда работал в Польше и в Казахстане. Все, кто здесь бывали, говорили только хорошее. И когда я приехал сюда, то открыл Беларусь как прекрасную страну. Я очень люблю Минск, это очень красивый город".

Открывать для себя города, в которых работает, - одно из любимых занятий испанского специалиста. А вот тому, что пишут в интернете ив газетах, он не очень доверяет. Предпочитает делать выводы, основываясь на том, что видит собственными глазами. "Как ты можешь быть убежден в реальности происходящего, которое тебе сообщают СМИ, если не видишь это своими глазами? Когда я приехал в Беларусь в августе этого года, то увидел прекрасную страну, зеленый и красивый Минск. И страну открытую и совершенно нормальную. Хорошо организованный город. Я на самом деле открыл для себя отличную страну", - поделился впечатлениями он.

А еще сказал о том, что верит в белорусскую сборную и будущее белорусского футбола.

Когда я провел первое собрание с игроками сборной Беларуси, то сказал им, что мы должны верить в наш шанс в этой квалификации. Я не заметил высокой уверенности в их глазах. Первое - мне нужно было дать им эту уверенность. И пусть осенью утратили шансы на выход из группы, но я вижу, что у этой команды отличное будущее. И они верят в себя. Для меня самое главное в футболе - верить в себя! Карлос Алос Феррер