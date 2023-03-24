У Романа Костомарова начала отказывать печень

Новые подробности состоянияздоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова. У спортсмена начала отказывать часть печени, пишет sb.by.



Это происходит из-за того, что организм Костомарова не справляется с количеством лекарств. Лечащие врачи спортсмена отмечают: да, клетки регенерируются, но в случае необратимых изменений орган нужно будет восстанавливать.



Фото:РИА Новости