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У Романа Костомарова начала отказывать печень

У Романа Костомарова начала отказывать печень

Новые подробности состоянияздоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова. У спортсмена начала отказывать часть печени, пишет sb.by.

Это происходит из-за того, что организм Костомарова не справляется с количеством лекарств. Лечащие врачи спортсмена отмечают: да, клетки регенерируются, но в случае необратимых изменений орган нужно будет восстанавливать.

Фото:РИА Новости

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