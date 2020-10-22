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У Криштиану Роналду вновь положительный тест на коронавирус

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит и второй матч его клуба в Лиге чемпионов против "Барселоны". Всему виной его еще один положительный тест на коронавирус. Первый положительный тест португалец сдал 13 октября в лагере национальной сборной.

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