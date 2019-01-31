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У минского "Динамо" шесть травмированных хоккеистов и предпоследнее место на Западе

Предпоследнее место на Западе и шесть травмированных хоккеистов. Континентальная хоккейная лига разместила на официальном сайте список игроков, имеющих противопоказания для выхода на лед. У минского "Динамо" вне игры защитники Готовец и Осипов, а также форварды Гаврус, Андрей Костицын, Павлович и Буйницкий. Сегодня в 19:30 на "Минск-Арене" белорусы сразятся с"Адмиралом". Победа продлит турнирную мотивацию "зубров". Прямая трансляция на "Беларусь 5".

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