У нас в гостях представители сборной Испании по легкой атлетике

Двери нашей выездной студии открыты не только для белорусских спортсменов - медалистов и призеров II Европейских игр. Уютно и комфортно у нас в гостях чувствуют себя и иностранные спортсмены.



Не так давно за этим столом уместилась вся сборная Греции по легкой атлетике. О спорте и Беларуси мы разговаривали с итальянцами, а сегодня к нам в гости заглянули испанцы - Эстела Гарсия и Анхель Давид Родригес (видео).