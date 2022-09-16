ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

У национальной сборной Беларуси по футболу новая игровая форма

Креативно и со вкусом. 16 сентября презентована новая игровая форма национальной команды по футболу - комплекты бордового и цвета мяты. В такой форме белорусы под руководством Георгия Кондратьева сыграют вскоре в Лиге наций против сборных Казахстана и Словакии.


Фото: АБФФ

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все