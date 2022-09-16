У национальной сборной Беларуси по футболу новая игровая форма

Креативно и со вкусом. 16 сентября презентована новая игровая форма национальной команды по футболу - комплекты бордового и цвета мяты. В такой форме белорусы под руководством Георгия Кондратьева сыграют вскоре в Лиге наций против сборных Казахстана и Словакии.