У "Тампа-Бэй Лайтнинг" осталась одна победа до финала Кубка Стэнли

На стадионе "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне состоялся четвертый матч решающего раунда в Восточной конференции НХЛ между "молниями" и "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча завершилась викторией команды из Тампы со счетом 4:1. В составе победителей отличились Коулмэн, Палат, Пойнт и Марун. Отметим голкипера Андрея Василевского, на которого была записана голевая передача при первой шайбе. Вратарь также отразил 26 бросков из 27. "Тампа" ведет в серии до четырех побед - 3:1. Пятый матч серии состоится в ночь на среду.