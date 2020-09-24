У Златана Ибрагимовича обнаружен коронавирус. Шведский нападающий стал вторым футболистом "Милана", у которого в последнее время выявили COVID-19. Нападающий успел провести в новом сезоне два матча и забить три мяча. На следующей неделе - 3 октября - ему исполнится 39 лет.