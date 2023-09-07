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Участие национальной сборной Беларуси существенно укрепляет статус Кубка Содружества по биатлону
Участие национальной сборной Беларуси существенно укрепляет статус Кубка Содружества по биатлону! Об этом сегодня после официального брифинга (по итогам открытия первого этапа) рассказал исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак. Главной же новостью дня стала победа в мужском спринте. В Сочи это первая награда серебряного призера Олимпиады 2022 Антона Смольского. Сезон стартовал официально и будет включать четыре этапа, в том числе январский в Раубичах (организаторы постараются сделать из него большой спортивный праздник для болельщиков).
Соревнования в горах - всегда это трудности. И, как помню, например, Олимпийские игры - это было очень сложно. Нужно готовиться к горам, проводить сборы в горах, делать интенсивные хорошие тренировки для того, чтобы потом на соревнованиях чувствовать себя комфортно. Мы соревновались 10 дней до Кубка в Армении на 2.000, потом спустились сюда и чувствуем себя вполне адекватно. Как видим, ребята неплохо двигались по дистанции, не только я, но и вся наша команда.
Мы, создавая этот Кубок, надеялись, что высокая конкуренция станет неким импортозамещением и наша надежда полностью это оправдалась. Мы благодарны Республике Беларусь за участие их спортсменов. Это действительно не какой-то там комплимент, это факт.
В субботу в Сочи пройдут гонки преследования, в воскресенье - масс-старты. Весь этап в прямом эфире "Беларусь 5".
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