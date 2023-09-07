Участие национальной сборной Беларуси существенно укрепляет статус Кубка Содружества по биатлону

Соревнования в горах - всегда это трудности. И, как помню, например, Олимпийские игры - это было очень сложно. Нужно готовиться к горам, проводить сборы в горах, делать интенсивные хорошие тренировки для того, чтобы потом на соревнованиях чувствовать себя комфортно. Мы соревновались 10 дней до Кубка в Армении на 2.000, потом спустились сюда и чувствуем себя вполне адекватно. Как видим, ребята неплохо двигались по дистанции, не только я, но и вся наша команда.

Антон Смольский, победитель спринтерской гонки первого этапа Кубка Содружества - 2023/2024 по биатлону